حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز عتبة الألف لأول مرة في تونس

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس الألف إصابة في اليوم الواحد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة فجر اليوم السبت، في وقت يشهد فيه تفشي الوباء طفرة في أنحاء البلاد.

وبلغ عدد المصابين، بحسب آخر تحديث، 1087 فيما توفي 11 شخصاً جراء الفيروس في يوم واحد، وهذه حصيلة قياسية منذ بداية تفشي الوباء في آذار/مارس الماضي.

وأصبح إجمالي عدد الوفيات 191، ويرقد في المستشفيات 240 مريضا مقابل 71 في غرف الإنعاش و27 مريضا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وحذر مسؤولون بوزارة الصحة من وضع أكثر خطورة في تشرين أول/أكتوبر المقبل في حال التراخي في تطبيق البروتوكول الصحي للحد من تفشي الفيروس، وفي ظل استبعاد الحكومة حتى الآن العودة إلى الحجر الصحي العام.

وبدأت الشرطة بحملات في الشوارع ووسائل النقل العام لفرض ارتداء الكمامات الواقية فيما تتجه السلطات إلى الإعلان عن إجراءات أخرى لفرض قيود على التجمع وحركة النقل في المناطق الموبوءة.



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