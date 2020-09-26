أمر صعب.. توقعات بايدن لأول مناظرة مع ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، السبت، إنه يتوقع أن يطلق منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أكاذيب" ويشنّ "هجمات شخصية" عليه، خلال المناظرة التلفزيونية الأولى بينهما، الثلاثاء المقبل.



وأقر نائب الرئيس الأمريكي السابق في مقابلة بثتها قناة "أم أس أن بي سي" بأن "الأمر سيكون صعباً"، لكنه أعرب عن ثقته بقدرته على الوقوف بوجه خصمه.

وأضاف متحدثاً عن الرئيس الجمهوري ، وقال:"أنتظر هجمات مباشرة، لا سيما هجمات شخصية، هذا كل ما يجيد فعله (ترامب)، ولا يعرف كيف يناقش الحقائق.. ليس ذكياً إلى هذه الدرجة"، معتبراً أنه "لا يعرف الكثير عن السياسة الخارجية أو السياسة الداخلية.. هو لا يعرف حقاً التفاصيل‘".

ولذلك رأى بايدن أن ترامب سيستهدفه خصوصاً "بهجمات شخصية وأكاذيب".

ويتواجه بايدن المخضرم بالسياسة الأمريكية والبالغ 77 عاماً، للمرة الأولى الثلاثاء مباشرةً مع الرئيس الذي تعهد المرشح الديمقراطي بهزمه في نهاية منافسة رفع فيها شعار تخليص البلاد من دونالد ترامب.

وسيتواجهان في مناظرتين أخريين أيضاً قبل الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

مع ذلك، يخشى بعض مؤيدي بايدن الذي كان عرضة في السابق للهفوات، ألا يتمكن خلال هذه المواجهات الثنائية التلفزيونية من الرد بما يكفي على هجمات الملياردير الجمهوري التي قد تكون عدائية.

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وغالباً ما ينتقد ترامب نفسه قلة نشاط خصمه ويلقبه بـ"جو النعسان" وكأنه يسخر من تقدمه في السن.

ويستعد كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية والمرشح الديمقراطي جو بايدن لأول مناظرة لهما الثلاثاء المقبل في كليفلاند.

وقال ترامب، أمس الجمعة، إنه يستعد للمناظرة مع بايدن فقط من خلال القيام بما يقوم به عادة، فيما يتوقع مساعدوه بأنها ستكون فرصة جيدة وقوية للمرشح الجمهوري.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن ترامب يدرس بهدوء وراء الكواليس، مقاطع فيديو لأداء بايدن في مناظرات خلال عامي 2008 و2012 للبحث عن نقاط ضعف أو ثغرات يمكنه استغلالها، موضحة أنه يتلمس خطوط الهجوم مع مساعديه، ولا يعقد مناظرة وهمية رسمية أو جلسات مخصصة لحفظ الحقائق ونقاط البيانات.

أما المرشح الديمقراطي فله طريقة أخرى للاستعداد، حيث يجتمع بايدن مع مجموعة صغيرة من المستشارين في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

ويخطط نائب الرئيس السابق لمهاجمة قيادة ترامب باعتبارها غير مستقرة، وكذلك تحدي مزاعم الرئيس المتكررة، ومقارنة تجربته الخاصة خلال أزمة.