شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مظاهرات نزلة السمان.. صناعة الشركة المتحدة لكشف كذب منابر الجماعة الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قال الإعلامى المصري يوسف الحسينى، أن مظاهرات نزلة السمان التى تداولتها قناة الجزيرة القطرية، وقنوات جماعة الإخوان التى تبث من تركيا، هى مجرد "تسجيل" تم تصويره فى أستديو.

وفجر الكاتب الصحفى والإعلامى المصري خالد صلاح، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مفاجأة من العيار الثقيل، حول فيديو مظاهرة نزلة السمان التى تداولتها بكثرة أبواق جماعة الإخوان ووسائل الإعلام المعادية لمصر، بأن الفيديو مجرد "تسجيل سينمائى". Advertisements وكشف الإعلامى يوسف الحسينى، أن المصريين لن يستجيبوا لدعوة "هلفوت"، مؤكدا أن مصر لن تشهد أى حراك خلال الفترة الحالية. وأشار إلى أن الفيديو المفبرك هو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف كشف المهنية الزائفة التى يروج لها إعلام الإخوان وقناة الجزيرة القطرية.

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