جامعة دبي تنظم ندوة دولية حول تدريب الطلبة بعد «كورونا»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظم مركز التدريب الوظيفي للطلبة في جامعة دبي، ندوة دولية، عبر شبكة الإنترنت، حول مستقبل التدريب، بعد جائحة «كورونا».



وشارك في الندوة الافتراضية، الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، والدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، والدكتور باسم الذهبي رئيس جامعة الغرير، بالإضافة إلى نائب رئيس جامعة دبي للشؤون الأكاديمية، الدكتور جيفري جاتشينو، وعميد كلية دبي للأعمال، الدكتور عمرو مرتجي، وعميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات في جامعة دبي، الدكتور حسين الأحمد، وعدد من الخبراء المهنيين الدوليين، وأصحاب العمل والشركات، بالإضافة إلى أكثر من 128 مشاركاً.

وأدار الندوة الدكتور إبراهيم الهاجري نائب رئيس كلية الإمارات للتعليم المتقدم.

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وقال الدكتور عيسى البستكي، إن الجامعة اتخذت هذه المبادرة لمعالجة تحديات «التدريب»، التي تواجه الطلبة في الإمارات وخارجها، خلال جائحة كوفيد 19.. مشيراً إلى أنه منذ انتشار فيروس «كورونا»، تغيرت الأمور في عالم التدريب، وهذا التغيير جعل من الضروري للجامعات والهيئات الحكومية والشركات، إيجاد حلول فورية لطلابنا الذين يرغبون في متابعة «فترات التدريب»، مؤكداً أن الحلول الذكية والمبتكرة، هي مفتاح مستقبل التدريب.

وقالت أمينة المرزاق مديرة مركز التدريب الوظيفي في جامعة دبي.. إن المركز الدولي لتنمية المهارات في جامعة دبي، يهدف إلى توفير خطوة متقدمة نحو تحديث مسارات التدريب المهني التقليدية، وتعزيز تصور الطلاب حول مستقبلهم.

وأضافت «طلابنا متميزون، وبالتالي، نحن مصممون على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، من أجل تطوير مهاراتهم المادية والعملية، وتمكينهم من اقتناص أفضل فرص العمل في السوق لخدمتهم».

وتمت مناقشة مستقبل التدريب لأول مرة من قبل كبار مسؤولي الابتكار في الخدمات المهنية المشتركة، حيث قالت أمبر ويجمور ألفاريز مديرة قسم الابتكار في شركة «إي أف أم دي غلوبل».. إن شركتنا تستمر في دعم التدريب الداخلي، من خلال منصات وشبكات ذكية، وستواصل تحديد أصحاب العمل الذين لا يزالون يوظفون المتدربين.

وأشارت إلى أنه على عكس الخريجين الجدد من أمريكا الشمالية، فإن الغالبية الكبيرة من طلبة الشرق الأوسط، حريصون على بدء العمل على الفور بعد التخرج.