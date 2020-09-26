شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المراكز الأمريكية: أكثر من 50 ألف إصابة جديدة و851 وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت أنها سجلت 50 ألفا و584 إصابة جديدة بفيروس كورونا و851 وفاة.



وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و9216 حالة إصابة و203 آلاف و180 وفاة. ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الجمعة مقارنة بتقرير اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

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