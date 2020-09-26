شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل سبعة في انفجار سيارة ملغومة برأس العين في شمال شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020 الخليج 365 قال سكان بمدينة رأس العين السورية إن سبعة قتلوا في تفجير سيارة ملغومة بالمدينة الواقعة على الحدود التركية اليوم السبت.

Advertisements وشهدت المنطقة هجمات متكررة منذ انتزاع المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا السيطرة عليها من وحدات حماية الشعب الكردية العام الماضي. وأوضح السكان أن طفلين كانا بين القتلى. ولم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن الانفجار. وأظهرت صور التقطها السكان مجموعة من الناس بموقع الحادث يتحلقون حول المركبة المحترقة والمدمرة. وأظهر مقطع مصور أناسا يحملون جثمانا واحدا على الأقل ملفوفا بغطاء على ما يبدو.

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