شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس وغرامة 5 مليون عقوبة تهريب مواد بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه، وذلك لتحقيق الردع العام ومنع ارتكاب جرائم التهريب والغش في المواد البترولية.

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون، على الآتى:

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1 - يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

2 - فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.