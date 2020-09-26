مجلس النواب 2020.. 34 مرشحًا تقدموا للانتخابات في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم :

استقبلت محكمة شمال سيناء الابتدائية، برئاسة المستشار محمد عبد الفهيم رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية، أوراق 34 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب 2020. وتقدم المرشحون للمنافسة على مقاعد الفردي في الدائرتين الأولى والثانية في شمال سيناء، التي تضم مراكز العريش وبئر العبد ورفح والشيخ زويد والحسنة ونخل.

وأعلنت لجنة الانتخابات، المسئولة عن تلقي وفحص طلبات المرشحين، عن غلق باب التقدم للانتخابات وفحص أوراق المرشحين استعدادًا لإعلان قائمة المرشحين النهائية.

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