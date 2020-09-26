محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي: أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين منشآت الوزارة على مستوى الجمهورية ووفق منشور أمن رقم (10) لسنة 2020. جاء ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب، وحرصًا على التزام العاملين بالمنظومة التعليمية بقواعد الحياد والشفافية. وينشر (الخليج 365) 5 محظورات خلال العلملية التعليمية وهي كالتالي: - يحظر استخدام المنشآت التعليمية في الدعاية الانتخابية للمرشحين. Advertisements - يحظر وضع إعلانات أو لافتات انتخابية على أسوار المدرسة. - يحظر إقامة ندوات أو لقاءات خاصة بالمرشحين داخل المنشآت التعليمية. - يحظر الاشتراك في البرامج والأنشطة التي تحمل بين طياتها أي نوع من الدعاية الانتخابية تحت أي مسمى. - يحظر السماح بتوزيع هدايا تحمل طابع انتخابي داخل المنشآت التعليمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الدعايا والمؤتمرات والأنشطة".. التعليم تصدر 5 محظورات خلال انتخابات مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.