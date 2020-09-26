محافظ المنوفية يرد على فيديو "سيارات جمع القمامة في قرية مشيرف" -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور برفع تراكمات القمامة وتشجير أرض فضاء في قرية مشيرف، وذلك عقب تداول مقطع فيديو مصور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيارات الوحدة أثناء إلقاء القمامة بها.

كان أحد المواطنين نشر مقطع فيديو صوره لسيارات الوحدة المحلية أثناء إلقاء القمامة على جانبي ترعة في قرية "مشيرف" وحرقها.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على بدء التحقيق في الواقعة صباح الغد، بمعرفة الشئون القانونية في ديوان عام المحافظة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الجدية لمحاسبة المقصرين.

وقال محافظ المنوفية: "لا وجود لمقصر ضمن منظومة العمل وكلنا نعمل في خدمة المواطنين وسيتم الدفع بعناصر جديدة قادرة على حمل الأمانة وتلبية مطالب المواطنين".