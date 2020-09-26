مسؤول أوكراني يكشف تفاصيل المحادثة الأخيرة لقبطان الطائرة المنكوبة

أعلن أليكسي كوشر رئيس الإدارة الإقليمية في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا، أنه اطلع على تسجيل المحادثة الأخيرة بين قبطان طائرة An-26 المنكوبة مؤخرا، والمراقبة الأرضية.
وأضاف في حديث نقلته قناة تيلغرام Obozrevatel.ua: "أعرف على وجه اليقين، أنه قبل 45 ثانية
وأعرب كوشر عن أمله في أن تتم دراسة محتويات صناديق الطائرة السوداء في المستقبل القريب.
وكانت هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت أمس أن طائرة عسكرية من طراز "AN 26" تحطمت بالقرب من مطار خاركوف خلال رحلة تدريبية وعلى متنها 27 شخصا، بمن فيهم أفراد الطاقم وطلاب جامعة خاركوف العسكرية الجوية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل 25 شخصا فيما نجا اثنان من الطلاب تعرضا لحروق بنسبة 90٪ من جسميهما.
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