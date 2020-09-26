بايدن: ترامب سيركز مناظرته معي على هجمات شخصية ضدي فهذا أقصى ما يعرفه

توقع المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أن منافسه دونالد ترامب سيركز مناظرته القادمة معه على هجمات شخصية ضده، لضعف معارفه في قضايا السياسة.
وقال بايدن لقناة MSNBC اليوم السبت: "الشعب يعلم أن الرئيس كذاب. وأنا مستعد لأن أخرج وأشرح لماذا فشل، بينما الحلول
وتابع: "أتوقع أن تكون المناظرة هجمات مباشرة ومعظمها شخصية، فهذا أقصى ما يعرفه".
وأضاف: "لا يعرف كيف يخوض مناقشة معتمدا على الحقائقفهو ليس ذكيا بما فيه الكفاية. لا يعرف كيف يتعامل مع الحقائق، ولا يفقه في السياسة الخارجية ولا في السياسة الداخلية إلا قليلا".
وستعقد مناظرة علنية بين بايدن وترامب في كليفلاند بولاية أوهايو في 29 سبتمبر، حيث سيناقش المرشحان قضايا بينها جائحة كورونا وضمان شفافية العملية الانتخابية والاحتجاجات الأخيرة على خلفية مناهضة العنصرية، ووضع البلاد الاقتصادي.
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