أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لنظيره العراقي فؤاد حسين، أن بلاده تعتبر أمن وسيادة العراق أمرا هاما بالنسبة لها. وكتب ظريف في تغريدة له على "تويتر": "استضفت صديقي فؤاد حسين وزير خارجية العراق، وراجعنا وبحثنا الخطوات العملية لتعزيز التعاون الثنائي ورفع مستواه أكثر فأكثر". العملية لتعزيز التعاون الثنائي ورفع مستواه أكثر فأكثر". وأضاف: "بحثنا أيضا الإجراء الإرهابي للولايات المتحدة الأمريكية في اغتيال بطلنا القائد قاسم سليماني، وكذلك الهجمات على المقرات الدبلوماسية الإيرانية في العراق". في العراق". وتابع: "تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة وأهمية حماية المقرات الدبلوماسية". Advertisements وأشار الوزير الإيراني إلى أن "طهران تدعم العملية السياسية في العراق، وتعتبر سيادة وأمن العراق أمرا هاما بالنسبة لها". ونقلت وزارة الخارجية الإيرانية عن حسين قوله، إن "العراق لن يسمح أن يكون منطلقا لأي تهديد ضد دول الجوار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظريف لحسين: أمن العراق وسيادته مهمّان لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.