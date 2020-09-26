المملكة المتحدة: 34 حالة وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، تسجيل 34 حالة وفاة و6 آلاف و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال آخر 24 ساعة. 24 ساعة. ووفقا لما ذكرت الحكومة في تحديثها اليومي عبر موقع "تويتر"، فقد ارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة المتحدة منذ بداية تفشي الجائحة إلى 429 ألفا و277 حالة، فيما بلغت الوفيات المرتبطة بالفيروس 41 ألفا و971 حالة، طبقا لإحصاء وزارة الصحة. عدد الإصابات المسجلة في المملكة المتحدة منذ بداية تفشي الجائحة إلى 429 ألفا و277 حالة، فيما بلغت الوفيات المرتبطة بالفيروس 41 ألفا و971 حالة، طبقا لإحصاء وزارة الصحة.

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