خروج الرئيس البرازيلي من المستشفى بعد جراحة ناجحة

خرج الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، 65 عامًا، من المستشفى مساء اليوم السبت، بعد إجراء عملية جراحية ناجحة أمس الجمعة لإزالة حصوة بالمثانة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عنبيان للمكتب الصحفي للرئيس جايير بولسونارو القول، إن بولسونارو أجرى الجراحة في مستشفى ألبرت آينشتاين بجنوبى مدينة ساوباولو دون أي مضاعفات.
وأجرى الرئيس بولسونارو حتى الآن ست عمليات جراحية منذ أن تعرض لحادث طعن خلال حملته الانتخابية في عام 2018، وفقًا لبوابة "جي–1" الأخبارية الإلكترونية البرازيلية.
وكانت أربع من تلك العمليات الجراحية تتعلق بحادث الطعن .
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