جونسون: معارضو التطعيم ضد كورونا مجانين خطرون

نعت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نشطاء الحركة المناهضة للتطعيم ضد فيروس كورونا بـ"المجانين"، مؤكدا تمسك بلاده بقيود العزل وأهمية التطعيم وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي كلمة ألقاها خلال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال: "حتى في هذا الوقت يتعين علينا، ونحن

تواقون إلى الحصول على اللقاح ضد كورونا، ألا نتخلى عن القواعد أو نسعى إلى نتيجة سريعة على حساب السلامة. سيكون كارثة إذا تصرفنا في حماسنا المفرط لصالح المجانين، لصالح مناهضي التطعيم، هؤلاء الأشخاص الخطرين المهووسين بهواجس والواقفين ضد مبدأ التطعيم مبدئيا، ما يجعلهم قادرين على تعريض حياة الملايين للخطر".

وذكر جونسون أن أحد اللقاحات المحتملة المضادة لفيروس كورونا، والذي تم تطويره في جامعة أوكسفورد، يمر حاليا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، مؤكدا حرص بريطانيا على ضمان الوصول العادل لهذا اللقاح إلى جميع الدول إذا ثبتت فعاليته.