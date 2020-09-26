سوريا : مصرع 7 أشخاص في انفجار سيارة مُفخخة

لقي 7 أشخاص بينهم طفلان مصرعهم، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب محطة للمحروقات وصالة للأفراح عند مدخل مدينة رأس العين الجنوبي بالحسكة. الجنوبي بالحسكة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف هرعت Advertisements إلى مكان الانفجار. إلى مكان الانفجار. وأشار البيان إلى أن السيارة انفجرت عند مجمع حديد الخردة في منطقة الصناعة، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية، بالإضافة لأضرار مادية في موقع التفجير.





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