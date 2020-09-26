روسيا: نجاح ثاني مرحلة من التجارب السريرية لمصل كورونا

أعلنت مديرة هيئة الرقابة الصحية في روسيا آنا بوبوفا، اليوم السبت، عن نجاح ثاني مرحلة من التجارب السريرية لمصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) الذي يطوره مركز أبحاث "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.
وقالت بوبوفا- في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- إنه "بين 28 و30 سبتمبر
وأضافت بوبوفا أنه لا يوجد العديد من الأمصال لفيروس كورونا المستجد في العالم؛ نظرًالأن تطويرها "عملية معقدة للغاية".
جدير بالذكر أن جهاز الرقابة الروسي لحماية المستهلك أعلن مؤخرًا أنه من المتوقع الانتهاء من إجراء تسجيل مصل فيروس "كوفيد- 19" بحلول 15 أكتوبر.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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