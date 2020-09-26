السعودية وسيريلانكا تبحثان سُبل تعزيز العلاقات والقضايا المشتركة

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في اتصال هاتفي اليوم السبت، بوزير خارجية سريلانكا دينيش غوناواردينا، تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. الجبير، في اتصال هاتفي اليوم السبت، بوزير خارجية سريلانكا دينيش غوناواردينا، تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وذكرت وكالة الانباء السعودية أن الجانبين بحثا أيضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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