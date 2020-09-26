- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر: الأمن اللبناني يقتل عضوين بجماعة مسلحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020
الخليج 365
قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن اللبنانية قتلت متشددين اثنين على الأقل في تبادل كثيف لإطلاق النار اليوم السبت مع جماعة مسلحة في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع سوريا.
وأضافت المصادر أن ثلاثة من أفراد الأمن اللبناني أصيبوا أيضا في الاشتباك الذي بدأ بعد مداهمة القوات لمنزل في منطقة وادي خالد كانت تختبئ فيه المجموعة المشتبه بتخطيطها لهجمات.
وأوضحت المصادر أن المجموعة تضم سوريين ولبنانيين وأن ضراوة الاشتباك، الذي شهد إطلاق المسلحين قذائف صاروخية، دفعت الجيش اللبناني لتطويق المنطقة.
وأضافت أن بعض أعضاء المجموعة يرتبطون بالمتشدد خالد التلاوي الذي قتل في وقت سابق الشهر الجاري في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.
وقتل أربعة جنود لبنانيين في ذلك الاشتباك.
ووُصف التلاوي بأنه عضو سابق بتنظيم الدولة الإسلامية وزعيم خلية مسؤولة عن قتل ثلاثة أفراد في شمال لبنان في أغسطس آب.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: الأمن اللبناني يقتل عضوين بجماعة مسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.