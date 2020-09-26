فرنسا تسجل 14412 إصابة جديدة و39 وفاة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020 الخليج 365 أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 14412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة اليوم السبت.

Advertisements وتقترب الإصابات الجديدة من الرقم القياسي للحالات اليومية المسجل قبل أيام بأكثر من 16 ألف حالة. ويبلغ حاليا العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا 527 ألفا و446 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات 31700 .

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