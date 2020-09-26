حصيلة ثقيلة لكورونا تتوزع على جميع جهات المملكة.. وأكثر من نصف الإصابات بجهة البيضاء -التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 2719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2218حالة شفاء، و43 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد-19، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 115 ألف و241 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 94 ألف و150 حالة، بمعدل تعاف يناهز 81,7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2041 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1,8 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1397)، والرباط-سلا- القنيطرة (315)، ومراكش-آسفي (283)، ودرعة-تافيلالت (143)، وجهة الشرق (134) وطنجة تطوان الحسيمة (109)، وسوس ماسة (106).

كما تم تسجيل 95 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، و(64) بجهة مكناس-فاس، و(43) بجهة العيون الساقية الحمراء، و(21) بجهة الداخلة وادي الذهب، و9 حالات بجهة كلميم-واد نون.

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أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 18 حالة وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات، و5 بجهتي مراكش آسفي والشرق، و4 بكل من جهتي سوس ماسة وفاس مكناس، و3 بجهة درعة تافيلالت، و2 بكل من جهة الرباط سلا القنيطرة وبني ملال خنيفرة.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 317,3 إصابة لكل 100 ألف نسمة، ومؤشر الاصابة 7,5 لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 21 ألف و527 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و414 ألف و156 حالة.

ويبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 19 ألفا و50 حالة، أي بمعدل 52,5 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 374 حالة، 40 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.