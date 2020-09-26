الدوري الإسباني.. ريال مدريد يبحث عن الإنتصار الاول في مواحهة ريال بيتيس

يحتضن إستاد بينتو فيامارين مباراته ضد حامل لقب مسابقة الدوري الإسباني ريال مدريد، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني “الليغا”.

ويبحث النادي الملكي تحقيق الإنتصار الاول بالدوري بعدما فيشل في تحقيق الفوز بأول لقاء له، واكتفى بالتعادل السلبي أمام ريال سوسييداد في الجولة الماضية.

ويدخل ريال مدريد المواجهة محتلاً المركز العاشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد نقطة وحيدة، بينما يأتي ريال بيتيس بالمرتبة الثانية برصيد 6 نقاط، ولكن “الميرنغي” يملك مباراة مؤجلة.

Advertisements

ويأمل ريال بيتيس بإستمراره في أدائه القوي، حيث حقق انتصارات وفي جعبته 6 نقاط، ويأمل في زيادة الغلة ومواصلة الانتصارات بقيادة التشيلي مانويل بيليجريني.