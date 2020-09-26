يحتضن إستاد بينتو فيامارين مباراته ضد حامل لقب مسابقة الدوري الإسباني ريال مدريد، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني “الليغا”.
ويبحث النادي الملكي تحقيق الإنتصار الاول بالدوري بعدما فيشل في تحقيق الفوز بأول لقاء له، واكتفى بالتعادل السلبي أمام ريال سوسييداد في الجولة الماضية.
ويدخل ريال مدريد المواجهة محتلاً المركز العاشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد نقطة وحيدة، بينما يأتي ريال بيتيس بالمرتبة الثانية برصيد 6 نقاط، ولكن “الميرنغي” يملك مباراة مؤجلة.
ويأمل ريال بيتيس بإستمراره في أدائه القوي، حيث حقق انتصارات وفي جعبته 6 نقاط، ويأمل في زيادة الغلة ومواصلة الانتصارات بقيادة التشيلي مانويل بيليجريني.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الإسباني.. ريال مدريد يبحث عن الإنتصار الاول في مواحهة ريال بيتيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.