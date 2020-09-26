مصادر: الأمن اللبناني يقتل عضوين بجماعة مسلحة

السبت 26 سبتمبر 2020

قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن اللبنانية قتلت متشددين اثنين على الأقل في تبادل كثيف لإطلاق النار اليوم السبت مع جماعة مسلحة في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع سوريا.



وأضافت المصادر أن ثلاثة من أفراد الأمن اللبناني أصيبوا أيضا في الاشتباك الذي بدأ بعد مداهمة القوات لمنزل في منطقة وادي خالد كانت تختبئ فيه المجموعة المشتبه بتخطيطها لهجمات.

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وأوضحت المصادر أن المجموعة تضم سوريين ولبنانيين وأن ضراوة الاشتباك، الذي شهد إطلاق المسلحين قذائف صاروخية، دفعت الجيش اللبناني لتطويق المنطقة.

وأضافت أن بعض أعضاء المجموعة يرتبطون بالمتشدد خالد التلاوي الذي قتل في وقت سابق الشهر الجاري في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

وقتل أربعة جنود لبنانيين في ذلك الاشتباك.

ووُصف التلاوي بأنه عضو سابق بتنظيم الدولة الإسلامية وزعيم خلية مسؤولة عن قتل ثلاثة أفراد في شمال لبنان في أغسطس آب.