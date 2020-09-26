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بولسونارو يغادر المستشفى بعد جراحة لإزالة حصوة بالمثانة

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 26 سبتمبر 2020

ارشيفيه

غادر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو المستشفى بعد ظهر اليوم السبت بعد خضوعه لجراحة لإزالة حصوة بالمثانة.

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وتحظى صحة بولسونارو باهتمام كبير من المواطنين منذ تعرضه للطعن عام 2018 أثناء حملته الانتخابية وخضوعه بعد ذلك لأربع جراحات للتعافي من الحادث.

أما جراحة الأمس فلا علاقة لها بحادث الطعن. 

وقال شاهد من رويترز إنه رأى بولسونارو وهو يغادر المستشفى.

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