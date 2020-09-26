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شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الكندية تعتقل رجلا لادعائه كذبا الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية والان مع التفاصيل
السبت 26 سبتمبر 2020
ارشيفيه
قالت السلطات الكندية إن الشرطة ألقت القبض على رجل بتهمة الكذب وادعاء الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية وتنفيذ عمليات قتل مشيرة إلى أنها وجهت إليه تهمة ممارسة "نشاط إرهابي زائف".
ونشر شهروز تشودري تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي بدءا من 2016 يتحدث فيها عن دوره مع التنظيم كما أجرى العديد من المقابلات الإعلامية بهذا الشأن لكن تحقيقا للشرطة خلص إلى أنه ليس له أي صلة بالتنظيم.
وقالت الشرطة إن المقابلات والتدوينات التي ظهرت في عمل وثائقي تلفزيوني أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة العامة بين الكنديين.
وسيمثل تشودري (25 عاما) أمام محكمة في 16 نوفمبر تشرين الثاني.
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