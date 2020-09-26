شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون سيعقد مؤتمراً صحفياً غداً لتناول الوضع السياسي في لبنان والان مع التفاصيل

السبت 26 سبتمبر 2020 ذكرت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد مؤتمراً صحفياً غداً الأحد يتناول الوضع السياسي في لبنان.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب أعلن في وقت سابق اليوم السبت انسحابه من مهمة تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر، وهو ما يوجه ضربة لمبادرة فرنسية تهدف إلى دفع زعماء لبنان للتكاتف لانتشال البلاد من أسوأ أزماتها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

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