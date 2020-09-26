- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يؤكد أن نظام البشير أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد والان مع التفاصيل
السبت 26 سبتمبر 2020
أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن نظام الرئيس المعزول السابق عمر البشير أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وجاءت تصريحات حمدوك خلال ورقة قدمها في المؤتمر الاقتصادي الأولى الذي يعقد حالياً في العاصمة الخرطوم، وفق وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا).
وأضاف حمدوك، أن «نظام البشير فاقم من الأزمة الاقتصادية عبر سوء إدارته لفترة الطفرة النفطية وعدم الاستفادة منها في تنويع الاقتصاد واستدامته».
ولفت إلى أن السودان يعاني تدهوراً حاداً في مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ انفصال جنوب السودان، حيث كانت تقع معظم حقول النفط.
وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن «أهم التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد تتمثل في تدهور الأوضاع المالية، وتراجع مؤشرات القطاع الخارجي، بالإضافة إلى معدلات التضخم الجامحة، والدين الخارجي الذي وصل إلى 64 مليار دولار».
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يؤكد أن نظام البشير أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.