شكرا لقرائتكم خبر عن «روحاني» يعترف: إيران خسرت 150 مليار دولار بسبب عقوبات أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أقر رئيس النظام الإيراني حسن روحاني، بأن بلاده خسرت 150 مليار دولار من الإيرادات منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.
وقال روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم (السبت)، إن الإجراءات الأمريكية أضرت بواردات البلاد من الأدوية وإمدادات الطعام، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام أجنبية.
وفرضت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، حزمة جديدة من العقوبات على الكيانات والأفراد المرتبطين بما تصفه بدعم البرنامج النووي الإيراني، بعد ساعات من تهديدها بعواقب على خلفية الرفض الأممي والدولي لإعادة العمل بالعقوبات الأممية على طهران.
يذكر أنه فور إعلان الولايات المتحدة عن عودة العقوبات الدولية على إيران، سجل سعر صرف الدولار يوم الأحد الماضي، رقما قياسيا جديدا بارتفاع 2.5٪ إلى 273 ألف ريال للدولار.
وكان سعر صرف الدولار 160 ألف ريال في بداية السنة التقويمية الإيرانية الحالية في 20 مارس الماضي، لكنه وصل إلى 250 ألف ريال في أواخر يوليو.
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