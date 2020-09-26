شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 1280 إصابةً بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 1280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 35228 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 15434، فيما زاد عدد الوفيات إلى 340 حالة وفاة بعد تسجيل سبع حالات جديدة.

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