شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يتظاهرون ضد الإغلاق واللقاحات في لندن والان نبدء بالتفاصيل

تظاهر مئات المحتجين المناهضين للإغلاق واللقاحات في وسط لندن اليوم السبت، على الرغم من تحذيرات الشرطة من أنهم قد ينتهكون قواعد التباعد الاجتماعي في بريطانيا بسبب فيروس كورونا.

وكان من بين المتحدثين الرئيسيين عالم نظرية المؤامرة ديفيد آيك، الذي اعتلى المنصة في ساحة الطرف الأغر "ترافالجار" وسط تصفيق حاد وهتافات "حرية.. حرية".

ورفع متظاهرون لافتات مكتوب عليها "لا للقاحات الإلزامية" و"كوفيد - 1984"، في إشارة إلى رواية "1984" لجورج أورويل التى تجرى أحداثها فى مجتمع يعرف باسم "ديستوبيا"، وهو مجتمع تخيلى غير إنساني ومخيف على النقيض من المدينة الفاضلة يوتوبيا.

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وأخلت شرطة لندن في وقت لاحق الساحة، مما أثار بعض الاشتباكات مع المحتجين.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 425 ألفا و767 حالة حتى صباح اليوم السبت، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 42 ألفا و25 وفاة حتى الآن. وتعافى من المرض 2303 أشخاص حتى صباح السبت.

وأعلنت المملكة المتحدة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 34 أسبوعا.