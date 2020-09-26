شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 14412 إصابة جديدة و39 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 14412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة اليوم السبت. وتقترب الإصابات الجديدة من الرقم القياسي للحالات اليومية المسجل قبل أيام بأكثر من 16 ألف حالة. ويبلغ حاليا العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا 527 ألفا و446 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات 31700 .

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