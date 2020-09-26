شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ليبيا 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و324 حالة شفاء، و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 31 ألفًا و828 حالة، و17 ألفًا و832 حالة شفاء، فيما توفي 499 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس.

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