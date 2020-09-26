أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا في دولة أوروبية



أفادت بيانات وزارة الصحة الفرنسية بتسجيل 14412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة اليوم السبت. وتقترب الإصابات الجديدة من الرقم القياسي للحالات اليومية المسجل قبل أيام بأكثر من 16 ألف حالة. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا 527 ألفا و446، فيما بلغت الوفيات 31700.

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