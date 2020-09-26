الموقف الوبائي اليومي لصحة الكرخ





عدد الاصابات 716 موزعة كالآتي: وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم هي :عدد الاصابات 716 موزعة كالآتي: أبو غريب —————— 38

ابو دشير —————— 7

الاسكان —————— 7

الاعلام —————— 50

البياع —————— 35

التاجي —————— 1

التراث —————— 1

الحارثية —————— 4

الحرية —————— 85

الخطيب —————— 2

الدورة -———-—— 37

الدولعي —————— 5

السيدية —————— 14

الشرطة الخامسة ——- 7

الشعلة —————— 54

الطارمية —————— 23

العامرية —————— 9

العطيفية —————— 3

الغزالية —————— 33

القادسية —————— 2

الكاظمية -—————- 53

الكـرخ ———————- 5

المحمودية ————— 42

المنصور —————- 25

المواصلات -————- 12

اليوسفية ————— 5

اليرموك ——-——— 13

حي الجامعة ————- 12

حي الجهاد ————— 40

حي الخضراء -———— 3

حي العامل ————— 61

حي العدل ——-——- 8

كرادة مريم ————— 1

سـويـب ————— 5

ناحية الرشيد ———— 2

جانب الرصافة -——— 14 الحارثية —————— 4الحرية —————— 85الخطيب —————— 2الدورة -———-—— 37الدولعي —————— 5السيدية —————— 14الشرطة الخامسة ——- 7الشعلة —————— 54الطارمية —————— 23العامرية —————— 9العطيفية —————— 3الغزالية —————— 33القادسية —————— 2الكاظمية -—————- 53الكـرخ ———————- 5المحمودية ————— 42المنصور —————- 25المواصلات -————- 12اليوسفية ————— 5اليرموك ——-——— 13حي الجامعة ————- 12حي الجهاد ————— 40حي الخضراء -———— 3حي العامل ————— 61حي العدل ——-——- 8كرادة مريم ————— 1سـويـب ————— 5ناحية الرشيد ———— 2جانب الرصافة -——— 14 الشفاء:

710

الوفيات:

1

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