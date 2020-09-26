2020-09-26 | 19:32
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اختتمت اليوم السبت في محافظة السليمانية الدورة التدريبية لمدربي اقليم كوردستان بالمواي تاي واجراء اختبارات للاعبين بحضور محافظ السليمانية د. هفال ابو بكر الذي رعى النشاط.
واكد ان "محافظة السليمانية تعد من ابرز معاقل اللعبة وفيها قاعدة واسعة خرجت العديد من الابطال الذين حققوا الانجازات على المستوى الاقليمي والاسيوي و الدولي".
و اشار علك الى ان "الدورة التدريبية و الاختبارات كانت برعاية محافظ السليمانية هفال ابو بكر الذي حضر حفل الختام و ابدى اعجابه باللعبة وقاعدتها واهتمام شباب المحافظة بممارستها، واعداً بدعم الابطال ورعايتهم وتقديم كل التسهيلات والدعم اللازم لاقامة البطولات المحلية و الدولية بالمحافظة".
و لفت رئيس الاتحاد ان "وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال كان متواصلا مع الاتحاد ومطلع على كل خطوات العمل وبارك لنا النجاح بتحدي الظروف الصعبة و عدم توفر الاموال ومواصلة العمل ، وعلى هامش ختام الدورة التدريبية كان هناك اتصال هاتفي بين محافظ السليمانية و وزير الشباب والرياضة ، حيث قدم الاخير شكره للمحافظ على رعايته ودعمه للعبة و للنشاطات الرياضية فيما دعا ابو بكر الوزير درجال لزيارة محافظة السليمانية وتم الاتفاق على ترتيب الزيارة وتحديد موعدها بأقرب وقت".
وفي ختام حديثه شكر علك محافظ السليمانية و وزير الشباب والرياضة ونادي آشتي ونادي سيروان و اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المركزي ومدربي المنتخبات الوطنية لمساهمتهم بنجاح النشاط.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ السليمانية يتعهد بدعم المواي تاي.. ودرجال يبارك نجاحات الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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