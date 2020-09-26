البنك المركزي يؤكد استعداده لتسلم اشعارات صرف الرواتب لشهر ايلول

اكد البنك المركزي، السبت، استعداده لتسلم اشعارات صرف الرواتب لشهر ايلول. وذكر مصدر حكومي مطلع لـ الخليج 365 نسخة منه، ان "البنك المركزي العراقي يؤكد استعداده التام لاستلام اشعارات صرف الرواتب للمتقاعدين والموظفين لشهر ايلول من حساب وزاره المالية في البنك المركزي". واشار الى "عدم وجود اي اشكالات فنية او تقنية بالوقت الحاضر تعيق ذلك" .

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