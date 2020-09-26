الخارجية الأميركية: إيران تمضي بتسليح وتدريب الإرهابيين في الشرق الأوسط

اتهمت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، إيران بتسليح وتدريب ما وصفتهم بـ"الإرهابيين" في الشرق الأوسط. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية بحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، إن "إيران تمضي في تسليح وتدريب الإرهابيين والميليشيات المسلحة في الشرق الأوسط". وأضافت أن هدف ذلك "تأجيج النزاعات في سوريا والعراق واليمن".

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