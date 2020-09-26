نقابة الصحفيين تنعى احد اعضائها

وذكرت النقابة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "تنعى الزميل ماجد عبد الكاظم البلداوي عضو النقابة الذي وافته ألمنيه هذا اليوم في محافظة ميسان بعد صراع طويل مع المرض".

واضافت ان " الفقيد يعد احد الصحفيين والكتاب المبدعين ومن رواد الصحافة العراقية حيث عمل طيلة ثلاثين عاما صحفيا واديبا مبدعا وأدى واجبه الصحفي بكل مهنية وأمانة وكان مثالا للصحفي المجد والمتابع لعمله المهني وكتاباته وحرصه الدائم على الالتزام بأخلاقيات العمل المهني وتعامله الحسن مع زملائه طيلة فترة عمله الصحفي".



واكدت التقابة انه "في الوقت الذي تعزي فيه نقابة الصحفيين العراقيين عائلة الفقيد وزملائه وأصدقائه فأنها تبتهل إلى الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان".