بعد خيانة فرنسا.. حزب الله يقود لبنان للهاوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد محللون وسياسيون لبنانيون، أن حزب الله يقود لبنان إلى الفوضى والهاوية، وذلك بعدما عرقل مع"حركة أمل"، تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.



وأوضح الخبراء، في أحاديث منفصلة لـ"الخليج 365"، أن فرنسا كانت تقصد حزب الله، عندما اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون الأحزاب السياسية في لبنان بأنها ارتكبت "خيانة جماعية".

وعرقل حزب الله وحليفه حركة أمل تشكيل الحكومة اللبنانية، متمسكين بمطلب الحصول على وزارة المالية وتسمية الوزراء الشيعة، وهو ما يتعارض مع المبادرة الفرنسية، التي تركز على تشكيل حكومة اختصاصيين.

وقال النائب في حزب القوات اللبنانية وهبي قاطيشا لـ"الخليج 365"، "بكل تأكيد ووضوح تقصد فرنسا الثنائي الشيعي، أي حزب الله وحركة أمل، بحديث ماكرون عن الخيانة، بعدما سبق أن وافقوا على المبادرة الفرنسية وعادوا ليفرضوا الشروط في تسمية الوزراء".

ولفت قاطيشا إلى "أنهما نفذا أجندة إيران في تعطيل تشكيل الحكومة، إلا وفق شروطها لتظل مسيطرة على البلاد".

ويرى النائب في القوات اللبنانية أنه "بعد فشل المبادرة الفرنسية، بتنا ذاهبين إلى الفوضى في ظل الوضع السياسية والاقتصادي والاجتماعي المتأزم، وبالتالي خسارة أي فرصة دولية بالمساعدة بعدما كانت وعدت فرنسا بعقد مؤتمر خاص بلبنان، إذا شكلت الحكومة".

وأضاف: "في لبنان أصبح هناك فئتان من اللبنانيين، فئة حزب الله والتي تريد أن تجعل لبنان جزءا من إيران، والفئة الثانية التي تشكل معظم الشعب اللبناني، تريد أن تكون جزءا من العالم العربي".

وأوضح أن "هذا الواقع لا يمكن أن يستمر، واللبنانيون لن يقبلوا بهذا الوضع وبنجاح الإرهاب"، متوقعا أن يعود اللبنانيون إلى الشارع مجددا بشكل أكبر من تحركات 17 أكتوبر.

وبعد استقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، انتشرت دعوات للتحركات الشعبية في عدد من المناطق، ومنها: بيروت وصيدا وطرابلس، رافعين شعارات منددة بالفساد والسلطة.

من هنا، يرى قاطيشا أن "لبنان بات أمام خيارين، إما الفوضى وإما أن يقرّ هذا الفريق، المتمثل بحزب الله وحلفائه بفشله ويترك الفرصة لغيره لبناء بلد كما يريده الشعب".

وأضاف "أتوا بحسان دياب رئيسا للحكومة التي شكلوها كما يريدون وفشلوا، وعندما تدخلت فرنسا لتشكيل حكومة مستقلة أفشلوها، وبالتالي بات عليهم الاعتراف بهذا الفشل".

ما عبر عنه قاطيشا، اتفق معه المحلل السياسي اللبناني أسعد بشارة، قائلا لـ"الخليج 365"، "بالطبع المقصود بالخيانة هو حزب الله ومنظومته التي بعدما كانت أعطت وعودا للرئيس الفرنسي بتشكيل حكومة عادت وتراجعت، مطالبة بوزارة المالية خلافا لكل التعهدات.

ولفت بشارة إلى أنه "مع العلم أن فرنسا قدمت خدمة لحزب الله وتعاملت معه بطريقة مخالفة للموقف الأمريكي والعربي، في محاولة منه لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية، لكن القرار الإيراني لم يكن يريد منح هذه الورقة لفرنسا فاتخذ قرارا بالتعطيل".

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وأضاف: "إن ماكرون لم يقصد طبعا بقوله خيانة جماعية كل الأحزاب، خاصة أن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، قدم تنازلات رغم استياء ورفض المقربين منه، معلنا قبوله بمنح وزارة المال للطائفة الشيعية بناء على طلب ماكرون، لكن حزب الله ومن خلفه إيران عادا وعرقلا الحكومة".

ودعا بشارة، حزب الله إلى تحمل مسؤولية العرقلة، مؤكدا "أن لبنان مختطف وبات رهينة بيد إيران، مع ما يحمله هذا الأمر من نتائج كارثية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي".

وقلّل بشارة من مواقف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (رئيس حركة أمل) ورئيس الجمهورية ميشال عون المتمسكة بالمبادرة الفرنسية.

وتساءل: "هل ستصدق فرنسا من عرقل مبادرتها أنه يدعو لتطبيقها ويدعمها؟"، مشددا على أنه "بعد فشل هذه المبادرة التعامل مع لبنان سيختلف وستكون الكلمة من الآن فصاعدا إلى العقوبات التي ستستمر ضد حزب الله وحلفائه".

وأجمعت مواقف المعارضة اللبنانية على تحمل حزب الله مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة والمبادرة الفرنسية، حيث دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميّل، النواب اللبنانيين لاتخاذ قرار شجاع يتقديم استقالتهم.

وكتب على حسابه في تويتر: "لا خلاص بوجود هذه المنظومة المدمرة والمستسلمة لإرادة حزب الله وسلاحه.. أدعو كل نائب إلى أخذ قرار شجاع والاستقالة من المجلس النيابي ليتمكن الشعب اللبناني من استعادة القرار وإنقاذ مستقبله".

بدوره كتب النائب في حزب القوات اللبنانية بيار بو عاصي عبر "تويتر": "لعنة الله والوطن والمواطنين على دجالين عاثوا في الوطن فسادا وفي المجتمع يأسا. فتحتم باب جهنم فاخرجوا منها يا أبالسة، علها تطهر".

وتوجه إلى معرقلي الحياة السياسية بقول: "ألا تخجلون حين يأتي رئيس أجنبي ليقول لكم أوقفوا السرقة وأصلحوا الكهرباء وراقبوا المعابر كي أساعد شعب لبنان، وبعدها تعرقلون وتكابرون وتحاصصون فتفشلون وتفشلون".

وتابع: "الاقتصاد مدمر والعاصمة مدمرة والمرفأ مدمر وأنتم ترقصون على الأشلاء والقبور.. لا خلاص للبنان إلا بالتخلص منكم ومن أمثالكم، ورب آت قريب".

ومع مسارعة حركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفاء حزب الله بالتأكيد على تمسكهم بالمبادرة الفرنسية رغم أنهم أفشلوها، قال النائب اللبناني السابق حسن يعقوب، عبر "تويتر": "الكل متمسكون بالمبادرة الفرنسية لأن العصا عقوبات".

واعتبر مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت السبت، إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة بمثابة أن الأحزاب السياسية في لبنان ارتكبت "خيانة جماعية".

وقال المصدر، لوكالة رويترز للأنباء، إن فرنسا لن تخذل لبنان، مضيفا أن ماكرون سيدلي ببيان في مرحلة لاحقة.

ونجح حزب الله في إعادة الوضع المتأزم إلى المربع "صفر"، باعتذار أديب، السبت، عن تشكيل الحكومة الجديدة، وسط مطالب دولية متزايدة بحكومة تنفذ إصلاحات ضرورية.