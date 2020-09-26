زعم انضمامه لداعش فاعتقلته كندا.. حكاية"إرهابي مخادع"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الكندية، السبت، أن كندياً سبق أن أكد انضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي، أوقف ووجه إليه الاتهام باختلاق تلك القصة.



وقالت الشرطة الكندية الملكية، في بيان، إن الاتهامات الموجهة لشرهوز شودري مستمدة من عدة تصريحات إلى الإعلام، ادعى فيها الرجل البالغ من العمر 25 عاماً "ذهابه إلى سوريا عام 2016 للانضمام للتنظيم الإرهابي وارتكابه أفعالا إرهابية".

واتهم شودري "بعد تحقيق مطول"، بـ"التحريض على إثارة الخوف من وقوع أنشطة إرهابية" ويمثل أمام المحكمة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق الشرطة.

وأعلن المفوض الأعلى كريستوفر ديغال والمسؤول عن الفريق المعني بالأمن القومي في الشرطة الملكي أن "الأكاذيب يمكن أن تخلق شعوراً من الخوف بين السكان وتثير الوهم بأن تهديداً محتملاً يطال الكنديين في حين أن الأمر ليس كذلك. بالنتيجة، فإن الشرطة الملكية تأخذ الادعاءات المماثلة على محمل الجد إلى حد كبير".

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وأضاف أن مثل تلك الادعاءات تشتت الموارد البشرية والمالية عن "أولويات أخرى".

وأعلن شرهوز شودري، الذي يستخدم لقب أبوحذيفة، لعدة وسائل إعلام منذ عام 2016 بأنه كان منتمياً لشرطة تنظيم داعش بسوريا، وأن بودكاست "الخلافة" الذي أعدته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كان يتناوله، وفق موقع "غلوبال نيوز".

وفي عام 2018، وخلال جلسة مساءلة في مجلس العموم، فوجئت المعارضة المحافظة بوجود رجل في منطقة تورنتو يؤكد ارتكابه أعمالاً إرهابية ويطلب توقيفه.

والفريق المعني بالأمن القومي في الشرطة الملكية معني بالتحقيق حول الأشخاص الذين "غادروا البلاد بهدف الانضمام إلى مجموعة إرهابية وعادوا إلى كندا بعد المشاركة" في أنشطتها.