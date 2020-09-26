تمرد فاشل بثاني أكبر مدينة بالكونغو الديمقراطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات المحلية في مركز لوبومباشي للتعدين بالكونغو فشل محاولة متمردين السيطرة على مبان استراتيجية في المدينة خلال الليلة الماضية.



ولوبومباشي هي ثاني أكبر مدينة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعاصمة مقاطعة هوت كاتانجا الجنوبية الشرقية الغنية بالمعادن، حيث تعمل شركات تعدين مثل (إيفانهو) و(ام.ام.جي ليميتد) هناك.

وقال وزير داخلية المقاطعة فولبيرت كوندا، إن نحو 200 من جماعات "ماي ماي" المسلحة دخلوا في وقت متأخر من أمس الجمعة إلى المدينة، التي يعيش فيها نحو مليونا شخص مسلحين، بهدف الاستيلاء على المباني الحكومية وقناة التلفزيون المحلية.

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وأضاف كوندا أن المسلحين أعدموا ضابطي شرطة في حين قُتل جندي آخر بالرصاص خلال مواجهة بين المتمردين وقوات الأمن التي قتلت 16 متمردا أثناء صد الهجوم.

وتابع كوندا في بيان، "الوضع في الوقت الراهن تحت السيطرة، ويعم الهدوء حاليا جميع أنحاء المدينة".

وتضم ماي ماي عدة عصابات مسلحة كانت شكلت في الأصل لمقاومة هجومين قامت بهما القوات الرواندية أواخر تسعينيات القرن الماضي، لكنها منذ ذلك الحين تحولت إلى جماعات مسلحة على أساس عرقي، بمن فيهم انفصاليون متطرفون.