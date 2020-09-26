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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بولسونارو يغادر المستشفى بعد جراحة لإزالة حصوة بالمثانة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020
الخليج 365
غادر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو المستشفى بعد ظهر اليوم السبت بعد خضوعه لجراحة لإزالة حصوة بالمثانة.
وتحظى صحة بولسونارو باهتمام كبير من المواطنين منذ تعرضه للطعن عام 2018 أثناء حملته الانتخابية وخضوعه بعد ذلك لأربع جراحات للتعافي من الحادث.
أما جراحة الأمس فلا علاقة لها بحادث الطعن.
وقال شاهد من رويترز إنه رأى بولسونارو وهو يغادر المستشفى.
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