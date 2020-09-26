إيطاليا ترفض خطة زيادة عدد الجماهير في الملاعب بسبب وضع فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

الخليج 365

رفضت الحكومة الإيطالية مقترحا بزيادة عدد الجماهير في الأحداث الرياضية ومن بينها دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

Advertisements

واقترحت بعض المناطق أن العدد المحدد بألف متفرج في كل مباراة يمكن زيادته إلى 25 في المئة من سعة الملاعب وهو ما يعني حضور نحو 20 ألف متفرج في ملاعب مثل سان سيرو في ميلانو والملعب الأولمبي في روما.

لكن اللجنة الفنية العلمية بالحكومة قالت اليوم السبت إن هذه الخطوة ستكون سابقة لأوانها بالنظر إلى الوضع الحالي لفيروس كورونا.

وأضافت في بيان "اللجنة الفنية العلمية تعتقد... أن الظروف الحالية غير مواتية لحضور المتفرجين في الأحداث في الملاعب المفتوحة والمغلقة بالطريقة المشار إليها في التقرير الذي أعدته المناطق والأقاليم".

وأوضحت اللجنة أنها ربما تراجع قرارها بمجرد توفر معلومات إضافية بشأن تأثير وضع عدوى كوفيد-19 على إعادة فتح المدارس في وقت مبكر من الشهر الحالي.