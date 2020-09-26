- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابات والوفيات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم "السبت"، تسجيل 4 وفيات و850 إصابة منها 830 محلية بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في المملكة منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة أرتفع إلى 8061 حالة، فيما ارتفع اجمالي حالات الوفاة، إلى 43 حالة.
وأكدت الوزارة تسجيل 96 حالة شفاء في مختلف مستشفيات المملكة، وكذلك إجراء 13488 فحصاً مخبرياً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1155513 فحصاً.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابات والوفيات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.