شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابات والوفيات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم "السبت"، تسجيل 4 وفيات و850 إصابة منها 830 محلية بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في المملكة منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي.



Advertisements

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة أرتفع إلى 8061 حالة، فيما ارتفع اجمالي حالات الوفاة، إلى 43 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل 96 حالة شفاء في مختلف مستشفيات المملكة، وكذلك إجراء 13488 فحصاً مخبرياً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1155513 فحصاً.