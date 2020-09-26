شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أرواح مكسورة" في تركيا.. برنامج أمريكي يوثق القهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حقق البرنامج الأمريكي "الأرواح المكسورة وتركيا الصامتة"، الذي تعده منظمة "هادلد ماس" الأمريكية لحقوق الإنسان ويبث بالولايات المتحدة، رواجا كبيرا .. وفق “العين“.



البرنامج يتناول روايات الأشخاص الذين يعانون من الظلم والقهر داخل تركيا، والروايات المؤلمة للضحايا الذين تم سجنهم، والذين اضطروا لمغادرة بلادهم.

كما يتطرق إلى المدرسين الذين اختطفهم جهاز المخابرات التركي وأعادهم قسرا إلى البلاد والأسر التي عبرت الحدود بشتى الطرق هربا من الاعتقال.

وقدمت مبادرة الديمقراطية المتجددة ومؤسسة حقوق الإنسان، برئاسة جاري كسباروف ودعاة تركيا الصامتة، الدعم للبرنامج الذي تقدمه رينيه فوجويس، منسقة مركز جون همفري للسلام وحقوق الإنسان في كندا.

وشمل البرنامج آراء ووجهات نظر شخصيات معروفة للرأي العام الأمريكي كنجم كرة السلة التركي، أنس كانتر، والنائب عن مقاطعة كاليفورنيا، إريك سوالويل، والمخرج والممثل، تشالين كيتس.

كما تضمن آراء الممثل، تيري كرو، وعضو هيئة التدريس بجامعة رايس، كريج كونسيدن، والكاتب ومقدم البرامج، س.ي. كوب، ووزير التعليم السابق، آرني دنكان، والمغنية والممثلة، أليسا ميلانو.

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وكذلك ظهر بالبرنامج نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركي عن مدينة كوجالي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، والناشط التركي، جمال يلدرم.

وأعرب المشاهير عن دعمهم لحملة التوقيعات التي أطلقها أنس كانتر تحت شعار "أنت أملي".

وقال منسق منظمة "هادلد ماس" علي يرتسفر، "ستكون هناك تكملة للبرنامج الذي حظي باهتمام كبير وسيبذلون جهودا لتعزيز التوعية بما يحدث في تركيا من خلال إعداد برامج مشابهة شهريا".

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

وفي 23 سبتمبر/أيلول المنقضي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن عدد من تم فصلهم من وزارة الداخلية، منذ عام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، بلغ 33 ألف شخص بزعم صلتهم بغولن.

ويوم 10 مارس/آذار 2019، كشف الوزير ذاته عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن وحزب العمال الكردستاني منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني 2019، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.

وفضلا عن تلك الأرقام ذكرت وكالة رويترز أنه منذ المحاولة الانقلابية تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري بزعم صلتهم بغولن