شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحرير عشرات الأطفال في الصومال من الإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكر مسؤولون أن الجيش الصومالي قتل 16 مسلحاً من جماعة الشباب الإرهابية في هجوم في إقليم شبيلى السفلي، في محاولة لتحرير عشرات من الأطفال. وقال أحمد حسن وهو قائد بارز بالجيش: إن الجماعة المسلحة خطفت الأطفال كونهم مجندين مستقبليين.



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وأضاف أن «القوات سيطرت على قرية نوناي، حيث كانت حركة الشباب تحتجز 40 طفلاً على الأقل، ليتم تجنيدهم مفجرين انتحاريين ومقاتلين مستقبليين». وقال إنه جرى إنقاذ الأطفال وإن الجيش سوف يعيدهم إلى أسرهم.

ولدى الجماعة ذات الصلة بتنظيم القاعدة الإرهابي تاريخ في تجنيد الأطفال من أجل حملة التمرد التي تشنها.