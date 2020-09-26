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مصطفى أديب يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة في لبنان

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب في كلمة له من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة.
وتوجه أديب بالاعتذار من الشعب اللبناني، مؤكدًا أن “مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا” حسب تعبيره.
وبحسب موقع المنار فقد لفت أديب الى أنه “مع وصول المجهود الى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائما”، مشيرا الى انه “سبق وأعلنت للكتل أنني لست في صدد الولوج في أي شأن سياسي وأبلغت الكتل أنني لست في صدد طرح أسماء تشكل استفزازاً لها”.

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