"مؤامرات شيطانية".. متحدث البرلمان يشيد بدور المصريين في إحباط محاولات إسقاط الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الشعب المصري العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية قام بدور كبير في إحباط مؤامرات الخونة والإرهابيين لإسقاط الدولة المصرية والوقوف خلف الدولة بجميع مؤسساتها؛ لإحباط جميع المحاولات من قوى الشر والضلال والإرهاب الرامية إلى عودة الفوضى إلى مصر وإسقاط الدولة.

وأكد حسب الله، في بيان أصدره، اليوم السبت، أن جموع المصريين كشفوا للعالم كله عن أن دعوات جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة إلى القيام بالتظاهر؛ هي دعوات مشبوهة ومغرضة وليس لها أي هدف سوى إسقاط الدولة المصرية.

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وأشار متحدث البرلمان إلى أن المصريين على وعي وإدراك كاملَين بأن هناك مَن يتربص بمصر بعد الإنجازات التي حققتها الدولة في جميع أنحاء البلاد.

وتابع حسب الله بأن المصريين وحدهم لديهم القدرة على مواجهة مثل هذه المؤامرات الشيطانية والخسيسة من قوى الشر والضلال والإرهاب؛ ولذلك يقف دائمًا جميع المصريين صفًّا واحدًا وعلى قلب رجل واحد خلف القيادة الوطنية والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلف صقور وبواسل القوات المسلحة والشرطة الوطنية؛ لإحباط وإفشال جميع المؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.

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