قتلى وجرحى في تفجير سيارة مفخخة في رأس العين السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ)

أعلنت مصادر محلية سورية، مقتل سبعة أشخاص بينهم طفلان جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، مساء اليوم السبت.

وقال مصدر طبي في المدينة الواقعة بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، إن 7 أشخاص بينهم طفلان قتلوا، وأصيب أكثر من 15 آخرين في انفجار سيارة مفخخة عند مدخل مدينة رأس العين الجنوبي.

وأضاف المصدر الطبي الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): أنه "تم نقل أغلب الجرحى إلى مشفى رأس العين الوطني وآخرين نقلوا إلى العيادات الخاصة".

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وتوقع المصدر أن يكون عدد الجرحى أكثر من العدد الذي وصل إلى المشفى، حيث تعرضت أكثر من خمسة منازل قريبة من مكان الانفجار للانهيار الجزئي أوالكلي بسبب شدة الانفجار.

إلى ذلك، وصف سكان محليون في مدينة رأس العين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الانفجار بأنه كبيرًا جدًا ويعد من أكبر الانفجارات التي وقعت في المدينة بسبب انهيار المنازل القريبة وتضرر أكثر من 13 آلية كانت في منطقة التفجير.

وشهدت مدينة رأس العين 4 تفجيرات خلال الشهر الجاري، وأكثر من 16 تفجيرًا منذ سيطرة فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا على المدينة قبل عام تقريبا، حيث سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.